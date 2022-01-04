الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي 2022.. الفتح يتعاقد مع محترف النصر السابق

بواسطة محمود عطا الله
بيتروس أول صفقات الفتح في سوق الانتقالات الشتوية بيتروس أول صفقات الفتح في سوق الانتقالات الشتوية

أعلن نادي الفتح عن أولى صفقاته خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي، وذلك بالتعاقد مع المحترف البرازيلي بيتروس لاعب متوسط ميدان نادي النصر السابق، عقد نادي الفتح مع بيتروس سوف يستمر حتى صيف 2023، هذا ويبحث نادي الفتح عن تدعيم صفوفه خلال الفترة الشتوية الحالية بكل قوة، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة صفقات جديدة لنادي الفتح ممثل الأحساء في الدوري السعودي..

من هو بيتروس لاعب الفتح الجديد؟

هو بيتروس ماثيوس دوس سانتوس أراخو، لاعب برازيلي يبلغ من العمر 33 عاما، لعب من قبل لكورينثيانز وساو باولو البرازيليين، كما لعب لنادي بيتيس الإسباني، لعب بيتروس لنادي النصر السعودي من 2018 حتى 2021، وقد لعب للنصر 83 مباراة وسجل عشرة أهداف.

من إنجازات بيتروس لاعب الفتح الجديد، الفوز مع النصر بالدوري السعودي 2019، والفوز بالدوري البرازيلي مع كورينثيانز عام 2015.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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