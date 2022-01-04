الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي 2022.. الفتح يتعاقد مع محترف النصر السابق

أعلن نادي الفتح عن أولى صفقاته خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي، وذلك بالتعاقد مع المحترف البرازيلي بيتروس لاعب متوسط ميدان نادي النصر السابق، عقد نادي الفتح مع بيتروس سوف يستمر حتى صيف 2023، هذا ويبحث نادي الفتح عن تدعيم صفوفه خلال الفترة الشتوية الحالية بكل قوة، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة صفقات جديدة لنادي الفتح ممثل الأحساء في الدوري السعودي..

من هو بيتروس لاعب الفتح الجديد؟

هو بيتروس ماثيوس دوس سانتوس أراخو، لاعب برازيلي يبلغ من العمر 33 عاما، لعب من قبل لكورينثيانز وساو باولو البرازيليين، كما لعب لنادي بيتيس الإسباني، لعب بيتروس لنادي النصر السعودي من 2018 حتى 2021، وقد لعب للنصر 83 مباراة وسجل عشرة أهداف.

من إنجازات بيتروس لاعب الفتح الجديد، الفوز مع النصر بالدوري السعودي 2019، والفوز بالدوري البرازيلي مع كورينثيانز عام 2015.