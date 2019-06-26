 التخطي إلى المحتوى

الانتقالات الصيفية بالسعودية.. الفيصلي يضم النجم “إبراهيم غالب”

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
الانتقالات الصيفية بالسعودية.. الفيصلي يضم النجم “إبراهيم غالب”

أعلن نادي الفيصلي، عن ضم نجم منتخب السعودية ونادي النصر “إبراهيم غالب”، في صفقة قوية من أهم صفقات موسم الانتقالات الصيفية بالسعودية 2019، ووقع إبراهيم غالب على عقود لتمثيل نادي الفيصلي لمدة موسم واحد 2019-2020، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي النصر السعودي، يذكر أن عقد إبراهيم غالب مع النصر قد انتهى رسميا مع الموسم الماضي، ولم تدخل إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعب لتجديد التعاقد.

ويمتلك إبراهيم غالب تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات مع النصر والمنتخب السعودي، ويبلغ إبراهيم غالب من العمر الآن 28 عام، حقق مع النصر بطولتين للدوري السعودي، كما حقق مع النادي بطولات كأس ولي العهد، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولة بني ياس الدولية بالإمارات، من المرتقب أن يمثل اللاعب إضافة قوية جدا لخط وسط نادي الفيصلي.

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.