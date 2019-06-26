الانتقالات الصيفية بالسعودية.. الفيصلي يضم النجم “إبراهيم غالب”

أعلن نادي الفيصلي، عن ضم نجم منتخب السعودية ونادي النصر “إبراهيم غالب”، في صفقة قوية من أهم صفقات موسم الانتقالات الصيفية بالسعودية 2019، ووقع إبراهيم غالب على عقود لتمثيل نادي الفيصلي لمدة موسم واحد 2019-2020، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي النصر السعودي، يذكر أن عقد إبراهيم غالب مع النصر قد انتهى رسميا مع الموسم الماضي، ولم تدخل إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعب لتجديد التعاقد.

ويمتلك إبراهيم غالب تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات مع النصر والمنتخب السعودي، ويبلغ إبراهيم غالب من العمر الآن 28 عام، حقق مع النصر بطولتين للدوري السعودي، كما حقق مع النادي بطولات كأس ولي العهد، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولة بني ياس الدولية بالإمارات، من المرتقب أن يمثل اللاعب إضافة قوية جدا لخط وسط نادي الفيصلي.