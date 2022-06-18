الانتقالات الصيفية 2022.. تعرف على قيمة صفقة ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية أوروبية على أعلى مستوى، أن صفقة انتقال ساديو ماني نجم منتخب السنغال قد تمت، لينتقل اللاعب من ليفربول إلى بايرن ميونخ، لتكون تلك الصفقة واحدة من أهم صفقات فترة الانتقالات الصيفية 2022، حيث يعتبر ساديو ماني واحد من أهم نجوم كرة القدم العالمية، هذا ويخوض ساديو ماني الكشف الطبي في ألمانيا الثلاثاء، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع البافاري.

قيمة صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ

سوف تكون قيمة الصفقة المالية الإجمالية لانتقال ماني إلى بايرن ميونخ 35 مليون جنيه إسترليني، حيث يدفع بايرن ميونخ حاليًا 27.5 مليون إسترليني، على أن يدفع 5 مليون جنيه بحسب أداء اللاعب مع الفريق، 2.5 مليون بحسب إنجازات اللاعب والنادي، عليه تكون قيمة انتقال ماني إلى بايرن، تفوق بقليل ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون عندما اشترى ماني، حيث دفع الريدز وقتها 31 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون إضافات.

من الجدير بالذكر، أن ليفربول قبل قيامه ببيع ماني، قد ضم صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2022، وهي التوقيع مع المهاجم الأورجوياني الواعد نونيز، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وفي الشتاء الماضي، ضم ليفربول لويس دياز، ليكون ثلاثي هجوم ليفربول في الموسم القادم مكون من صلاح ودياز ونونيز وهو واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم.