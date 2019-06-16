الان اعرف شرح ضبط تردد قناة تايم سبورت Time sport الرياضية الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

الرياضة شيء مهم جداً في حياتنا وخاصة لدي الشباب اليوم لأنها مجال يفرغ فيه الشباب طاقاتهم وانفعالاتهم وهو شيء جيد للشباب والحفاظ على صحتهم البدنية، والعقلية، والنفسية وهو أمر مهم لمستقبلهم حيث انهم هم قناة المستقبل ومن اكثر الرياضات شعبية هي الساحرة المستديرة كرة القدم التي يعشقها الملايين من المشجعين والمتابعين لها بشغف حيث أصبحت كرة القدم أسلوب حياة لدي الكثير من متابعيها وهي حقا رياضة رائعة وممتعة ومسلية أيضاً وذلك لما تقدمه من احترافية عالية لدى اللاعبين المميزين وهي رياضة يصبوا إليها الشباب والأطفال حيث يتمنوا أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين لدى أكبر أندية العالم.

تردد قناة تايم سبورت

إن قناة تايم سبورت الرياضية قناة حديثة العهد حيث تم إطلاقها مزامنا مع انطلاق بطولة أمم أفريقيا وهي ثاني أكبر بطولة في العالم بعد بطولة كأس العالم وتقام هذه البطولة كل عامين وفي هذا العام حظينا بفرصة تنظيمها على أرضنا وهو ما لاشك فيه أنه أمر هام جداً لما سوف يعود علينا من تنظيمها من فوائد مادية وترفيهية وتسويقية حيث بداء السباق بين القنوات على الحصول على حقوق البث الحصري والمباشرة لهذه البطولة وعلى رأس هذه القنوات قناة تايم سبورت الجديدة كليا والتي حصلت على حق البث الحصري لمباريات وفعاليات أمم أفريقيا المقامة على أرض مصر.

تايم سبورت الرياضية.

قامت قناة تايم سبورت بعمل فريق كامل من المحللين الرياضيين المتميزين في الأستوديو التحليلي لمباريات كأس أمم أفريقيا ويضم هذا الأستوديو التحليلي نخبة من المع المحللين المصرين والأجانب مثل الكابتن أحمد شوبير، والكابتن سيف زاهر، والكابتن رضا عبد العال، والكابتن عماد متعب والكثير من نجوم الكرة المصريين وتتمتع قناة تايم سبورت أنها تبث بتقنية الدقة العالية وهي تقنية حديثة سوف تمتع المشاهد أثناء متابعة المباريات المقامة على أرض مصر، إليكم تردد قناة تايم سبورت التي تبث من قمر نايل سات التردد 11449 بمعدل تصحيح 27500 أفقي.

ويتم نقل مباراة مصر وغينيا اليوم المحظة الأخيرة لمنتخب مصر اليوم عبر قناة تايم سبورت التي ذكرنا أنها تمتلك حقوق بث مباريات أمم أفريقيا كاملة المقرر إقامتها بداية من الحادي والعشرون من الشهر الجاري.