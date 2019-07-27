الأهلي ضد الزمالك القمة 118.. الفارس الأبيض لا يعرف طريق الفوز في شهر يوليو أمام المارد الأحمر

قمة الأهلي والزمالك دائماً ما توجه الإنظار إليها حتى في حالة حسم الصراع على اللقب، تبقى القمةُ قمتاً، وبطولة خاصة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، دربي القاهرة كما يطلق عليه هو الأعرق عربياً وإفريقياً، وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري هذا العام بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ليحصل الأهلي على اللقب الـ 41 في تاريخه، ويبقى نادي الزمالك بـ 12 لقب فقط، وتعتبر جماهير الأحمر اللقب 41 هو الأغلى في تاريخ الأهلي نظراً لأن الجميع قد كان يتوقع عدم قدره المارد الأحمر على العودة إلى الصدارة مجدداً بعد أن كان في مراكز متأخرة في جدول الدوري المصري الممتاز.

تاريخ الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري

أول لقاء قمة كان بين الفريقين في 9 فبراير 1917، وانتهت بفوز بهدفاً نظيف وكانت المباراة ودية، أما أول لقاء رسمي كان في عام 1922، في بطولة دوري منطقة القاهرة وانتهى بالتعادل السلبي، ونحن اليوم بعد مرور أكثر من 100 عام على أول لقاء بين الأهلي والزمالك، على موعد مع الإثارة والتشويق الذين لا ينتهان في القمة المصرية 118.

النادي الأهلي المصري الأكثر فوزاً في لقاءات الدربي، حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق 99 فوزاً في 232 مباراة جمعت بين الفريقين، وتعادل قطبا الكرة المصرية 76 مرة، فيما فاز الزمالك 57 مرة.

الزمالك لا يعرف الفوز في شهر يوليو أمام الأهلي:

أقيمت في شهر يوليو بين الأهلي والزمالك 6 مباريات لم يتمكن الفارس الأبيض من تحقيق أي فوز خلالها، وأول لقاء في يوليو كان في تاريخ 13 يوليو 1984،وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، أحرز أهداف الفارس الأبيض كلاً من نصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي، بينما سجل للنادي الأهلي، خالد جاد الله، وعلاء ميهوب.

وفي اللقاء التاني في شهر يوليو كان في 4 يوليو 1997، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-1، أحرز أهداف اللقاء أحمد الكأس للزمالك، وهادي خشبة هدفين، وحسام حسن هدف للأهلي، وفي ثالث لقاءات يوليو بين الأهلي والزمالك في عام 2000، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، القمة 110 كانت أيضاً في شهر يوليو وتحديداً في 21 يوليو 2015 وانتهت بفوز الأهلي بهدفي مؤمن زكريا.

وفي القمة 112 التي كانت في 9 يوليو 2016، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، أما اللقاء السادس في شهر يوليو كان القمة 114 في 17 يوليو 2017 الماضي، والتي أنتهت بفوز الأهلي بهدفي وليد سليمان، وجونيور أجاي.