تحت شعار “لابديل عن الفوز” الأهلي يلتقي إنبي غداً على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الأسبوع 31 من الدوري المصري

يلعب النادي الأهلي مباراة هامة غداً الخميس أمام نظيره نادي أنبي على أرض ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثون من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز الذي يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين ثلاثي المقدمة الأهلي وبيراميدز والزمالك على لقب بطولة الدوري الذي سيكون الأغلى والأهم لصاحبه.

النادي الأهلي يحتل المركز الأول إلى الآن برصيد 70 نقطة وعلى بعد 4 نقاط من بيراميدز والزمالك أصاحب المركزين الثاني والثالث ولكن الزمالك لعب مباريات اقل، حيث لعب الأهلي 30 مباراة، بينما لعب الزمالك 29 مباراة، في حين لعب براميدز 32 مباراة حتى الآن.

على الجانب الآخر لعب إنبي 31 مباراة ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام ومتلك من النقاط 36 نقطة ولازال إنبي في منطقة الخطر حيث يفصله عن بتروجيت صاحب المركز السادس عشر نقطتين فقط.

لعل الظاهرة الغربية هذا الموسم هو المنافسة الشرسة ما بين منطقة الوسط والقاع في الجدول عليك أن تتخيل عزيزي القارئ أن صاحب المركز السابع في الدوري وهو ” الأسماعيلي” يبعد عن صاحب المركز السادس عشر وهو “بتروجيت” والمهدد بالهبوط بأربع نقاط فقط، مما سيزيد المنافسة بالتأكيد بين جميع الفرق للهروب من الهبوط.

موعد مباراة الاهلي ضد أنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31

يلتقى مساء غد الخميس النادي الاهلي مع نظيره نادي إنبي كبير العائلة البترولية على أرض ملعب بتروسبورت ملعب إنبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.