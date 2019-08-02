الاهلي يلعب المباريات المحلية والإفريقية علي استاد القاهره الدولي

اكد نادي الأهلي المصري، أنه وصل لاتفاق مع الهيئة المسؤله عن استاد القاهرة الدولي، لاستضافة جميع مباريات الفريق الاحمر لكرة القدم.

وأعلن محمد مرجان العميد الاسبق ، المدير التنفيذي للنادي الاهلي ، عن تعاقُد القلعه الحمراء رسميًا، مع هيئة استاد القاهرة، لاقامة مباريات النادي المحلية والإفريقية، خلال الموسم القادم.

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وصرح “مرجان”، إن المارد الاحمر حصل على موافقة “الهيئه”، منذ مدة، بالتعاون الهيئة ورغبتها في مساندة النادي الاهلي، بما يتماشى مع الروح الطيبة في الملاعب ، بعد النجاح الباهر الذي حققته مصر في استضافة و تنظيم كأس الأمم الإفريقية، وكذلك، الحضور الجماهيري المشرف الذي جاء بشكل مشرف وآمن للغاية.

وقال أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الاستاد، وعرضها على مجلس اداره النادي ، برئاسة الخطيب، و تم التعاقد رسميا من جانب الاحمر ، باستضافة استاد القاهره مباريات الأهلي في المرحلة القادمه .

وقال العميد مرجان ، عن تمنياته بأن تكون الأمور جاهزة بعد نهاية الصيانة الصيفية للاستاد، وأن تكون مباريات الأهلي بداية عودة الجماهير الرياضية على الملعب التاريخي للنادي ، خاصة في ظل الاهتمام الملحوظ الذياصبحت تحظى بها الرياضة المصرية من جميع المؤسساتفي الدولة.

وأشار “المدير التنفيذي “، إلى تقدير مجلس الادارة في النادي الاهلي لهيئة الاستاد، والتي اضهرت تعاونًا ملحوظ لاستضافة مباريات الاحمر ، منذ أن جرى طلب المارد الاحمر هذا الشأن.