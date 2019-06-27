البرازيل وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019.. اعرف موعد اللقاء والقنوات الناقلة ومشوار المنتخبين في البطولة حتى الآن

يلتقي منتخب البرازيل فجر يوم غداً الجمعة نظيره منتخب باراجواي في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل في نسختها السادسة والأربعين، والتي تقام من الفترة ما بين 16 يونيو إلى 7 يوليو المقبل، تسعى البرازيل لحصد اللقب التاسع لها في بطولة الكوبا، البرازيل في آخر لقاءاتها في دور المجموعات أبدعت وأمتعت جماهيرها، بفوز بخماسية نظيفة على منتخب بيرو في لقاء ممتع للغاية.

وفي مشوار البرازيل في بطولة الكوبا حتى الآن فاز في أولى لقاءات دور المجموعات على بوليفيا بثلاثية نظيفة ولم يكن الأداء مرضي، وفي مباراة الجولة الثانية وقع المنتخب البرازيلي في فخ التعادل مع منتخب فنزويلا سلبياً، وفي مباراة الجولة الثالثة هز السامبا شباك البيرو بخماسية نظيفة.

وتمكن السامبا من إحراز 8 أهداف في البطولة حتى الآن ولم تتلقى شباكه أي هدف طوال الثلاث مباريات الماضية، أمام منتخب باراجواي كان في المجموعة الثانية والتي تضم كلاً من الأرجنتين، وكولومبيا، وقطر، وصعد منتخب باراجواي كثالث للمجموعة بعدما استطاع ان يحصل على لقب الأفضل من بين الثلاث مجموعات الأخرى.

وفي مشوار الباراجواي في بطولة الكوبا حتى الآن تعادل مع منتخب قطر في لقاء الجولة الأولى 2-2، وفي مباراة الجولة الثانية تعادل مع الأرجنتين بهدف لمثله، وهزم في لقاء الجولة الثالثة من كولومبيا بهدف نظيف، وتأهل من ضمن أفضل منتخبين حصلا على المركز الثالث، من المجموعات الثلاثة.

موعد مباراة البرازيل ضد باراجواي، يلعب المنتخبان فجر يوم غد الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً، ضمن مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، على ملعب أرينا دو غريميو، البرازيل بكل تأكيد تحمل فرصاً كبيرة في العبور إلى دور نصف النهائي نظراً لما تملكة من لاعبين مميزين بالإضافة إلى عامل الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة مباراة البرازيل وبارجواي

ينقل لقاء البرازيل وباراجواي على قناة بي أن ماكس 4 وبي ان ماكس 3، وتعد شبكة بي ان سبورت المالك الحصري لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا 2019، ويتولى التعليق على المباراة على محمد على.