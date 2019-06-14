موعد مباراة البرازيل وبوليفيا افتتاح كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباراة البرازيل وبوليفيا هي المباراة الافتتاحية لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، والتي ستنطلق فجر يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو الحالي، حيث ستتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب المورمبي من أجل متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين منتخبات قارة أمريكا الجنوبية على نيل لقب البطولة هذا العام.

ويلعب المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات: بوليفيا، وفنزويلا، وبيرو، وهي مجموعة تعد سهلة للمنتخب البرازيلي، خاصة وأن الفوارق الفنية للاعبي المنتخب البرازيلي مع منتخبات المجموعة، بالإضافة إلى أن المنتخب البرازيلي سيستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وكان المنتخب البرازيلي قد تلقى ضربة موجعة قبل بداية منافسات كوبا أمريكا بالبرازيل، حيث سيفقد المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي نجم السليساو نيمار، والذي كان قد أصيب في مباراة البرازيل وقطر الودية، مما دفع الجهاز الفني باستدعاء لاعب تشيلسي الإنجليزي ويليان ليكون بديلاً لنيمار.

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا

وقد تقرر أن تقام مباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح منافسات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل فجر السبت في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا في كوبا أمريكا 2019 من خلال شاشة قناة bein Max3 بصوت المعلق عصام الشوالي، وسيتم نقل مباراة البرازيل في كوبا أمريكا أمام بوليفيا بصوت جواد بده من خلال قناة bein MAX4.