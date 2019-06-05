موعد مباراة البرتغال وسويسرا اليوم نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقة

سيكون ملعب ستاد الدراجاو محل أنظار جماهير كرة القدم حول العالم من كل حدب وصوب مساء اليوم الأربعاء، وذلك من أجل متابعة مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 في واحدة من المباريات الهامة لكلا المنتخبين، خصوصاً وأن الفائز سيتأهل للنهائي الأول في تاريخ البطولة الأوروبية.

منتخب البرتغال تأهل لنصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة بدوري المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، واستطاع المنتخب البرتغالي أن يتأهل على حساب منتخبات إيطاليا وبولندا وصربيا، ليكون المنتخب البرتغال في نصف نهائي دوري كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يتواجد قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، ليشكل قائد منتخب البرتغال قوة هجومية كبيرة لبلاده في مباراة الليلة.

أما منتخب سويسرا فاستطاع أن يتصدر هو الآخر المجموعة الثانية بدوري المجموعات، إلا أنه تفوق على المنتخب البلجيكي بفارق الأهداف فقط، ليكون المنتخب السويسري على صدارة المجموعة الثانية.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا

هذا وستنطلق صافرة بداية أحداث مباراة البرتغال وسويسرا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

وسيقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على أحداث مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1.