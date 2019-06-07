موعد مباراة البرتغال وهولندا نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والمعلق

يستضيف ملعب أفونسو هنريكيس مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا مساء يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري في المباراة النهائية التي تقام للمرة الأولى للنسخة الأولى من بطولة التي تقام لأول مرة بالقارة العجوز.

المنتخب البرتغالي صاحب الأرض والجماهير في هذه المباراة يدخل مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد أن فاز على منتخب سويسرا في مباراة نصف النهائي التي كانت قد أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي، وتمكن فيها قائد المنتخب البرتغالي رونالدو من تسجيل الهاتريك، ليتأهل المنتخب البرتغالي للمباراة النهائية.

أما منتخب هولندا بقيادة مديره الفني كومان فاستطاع أن يتأهل هو الآخر للمباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب انجلترا بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لشوطين إضافيين بعد أن انتهى الشوطين الأول والثاني من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا

وسيكون التونسي عصام الشوالي معلقاً على أحداث مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 أمسية الأحد من خلال قناة bein SPORTS HD1.