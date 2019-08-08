البرسا يحدد 25 مليون يورو لإعارة اللاعب كوتينيو

نادى برشلونة الإسبانى على عرض “كوتينيو” لاعب فريق كرة القدم من خلال موسم الانتقالات الصيفية مقابل مبلغ 25 مليون يورو الذي يريد التعاقد معه، وذلك بعد ان فشلت الادارة في بيعه لعدة في بسبب السعر المبالغ فيه من قبل البارسا، وشهدت القليلة الماضية، تطورًا ملحوظاً محددا الوجهة المقبلة للاعب البرازيلي “فيليب كوتينيو”، صانع ألعاب “البرسا الإسباني”، والذي ابدي رغبته في الرحيل عن “كتلونيا”، هذا الصيف، وبحسب بعض التقارير الصحفية البريطانية، فإن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي صرح عن رغبته في خوض سباق التعاقد مع اللاعب “كوتينيو”، حاليًا على الإنجليزيين،نادي آرسنال و نادي مانشستر يونايتد، في ضم كوتينيو لمدة عام على سبيل الإعارة.
انضمام كوتينيو برشلونة
انضم ” كوتينيو “إلى نادي ““، في موسم الانتقالات الشتوي عام 2018، ولكنه فشل في التأقلم مع ، وترك بصمة مع النادي الكتالوني. وقد حصل النادي الكتلوني على خدمات لليفربول، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى مبالغ تبلغ 40 مليونً يورو.وقد أعرب البرازيلي “نيتو” حارس عرين الفريق الإسباني، أمنيته بقاء “كوتينيو” مع برشلونه في ” كوتينيو” بالرحيل عن فريق الكتالوني هذا الصيف، حيث ترغب داخل “البارسا” بالاستفادة من أموال بيعه لاجل الحصول على التكاليف لضم “نيمار” إلى كامب نو.
كوتينيو يقترب من الدوري الإنجليزي
و عرض “كوتينيو” على النادي الباريسي سان جيرمان الفرنسي مقابل مادي 40 مليون يورو من أجل الحصول خدمات “نيمار”، لكن النادي الباريسي رفض هذا العرض، ثم ترددت عن “كوتينيو” من العودة إلى الإنجليزي مرة ولكن هذه بالإنضمام إلى نادي أرسنال هوتسبير، واليوم موسم الانتقالات إنجلترا ولم يعلن اللاعب وجهته حتى .
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