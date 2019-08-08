البرسا يحدد 25 مليون يورو لإعارة اللاعب كوتينيو

أعلن نادى برشلونة الإسبانى على عرض البرازيلي “كوتينيو” لاعب فريق كرة القدم الأول للإعارة من خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مبلغ 25 مليون يورو للنادي الذي يريد التعاقد معه، وذلك بعد ان فشلت الادارة في بيعه لعدة أندية في اوروبا بسبب السعر المبالغ فيه من قبل البارسا، وشهدت الأيام القليلة الماضية، تطورًا ملحوظاً محددا الوجهة المقبلة للاعب البرازيلي “فيليب كوتينيو”، صانع ألعاب “البرسا الإسباني”، والذي ابدي رغبته في الرحيل عن “كتلونيا”، هذا الصيف، وبحسب بعض التقارير الصحفية البريطانية، فإن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي صرح عن رغبته في خوض سباق التعاقد مع اللاعب “كوتينيو”، متفوقا حاليًا على الإنجليزيين،نادي آرسنال و نادي مانشستر يونايتد، في ماراثون ضم البرازيلي كوتينيو لمدة عام على سبيل الإعارة.

انضمام كوتينيو إلى برشلونة

انضم اللاعب ” كوتينيو “إلى نادي “ برشلونة “، في موسم الانتقالات الشتوي عام 2018، ولكنه فشل في التأقلم مع اللاعبين ، وترك بصمة مع النادي الكتالوني. وقد حصل النادي الكتلوني على خدمات اللاعب السابق لليفربول، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى مبالغ متغيرة تبلغ 40 مليونً يورو.وقد أعرب البرازيلي “نيتو” حارس عرين الفريق الإسباني، أمنيته في بقاء اللاعب “كوتينيو” مع برشلونه في الموسم القادم، وارتبط اسم اللاعب ” كوتينيو” بالرحيل عن فريق الكتالوني هذا الصيف، حيث ترغب الإدارة داخل “البارسا” بالاستفادة من أموال بيعه لاجل الحصول على التكاليف اللازمة لضم البرازيلي “نيمار” إلى كامب نو. مرة أخرى.

كوتينيو يقترب من الدوري الإنجليزي