البرلمان يطالب المالية بمواجهة تحايل لاعبي كرة القدم وتهربهم الضريبي

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة المالية بحتمية الاطلاع ومراجعة العقود الخاصة لاعبي كرة القدم في مصر، والتأكد أن القيمة الموجودة في العقود هي القيمة الحقيقية والتي ترسل إلى اتحاد الكرة، حتى يتيسر ويتسنى الجولة مواجهة إدارة التهرب الضريبي، والحصول على حقها في نسبة الضرائب.

البرلمان يطالب المطالبة ومراجعة عقود اللاعبين لمواجهة التهرب الضريبي

وجاءت المطالبة اليوم خلال اجتماع مجلس النواب لمناقشة الكثير من القضايا المهمة، واجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة عماد سعد حمودة، لمناقشة ما تقدم به النائب محمد فؤاد بشأن التهرب الضرائب من دفع ما عليهم من ضرائب.

تلاعب لاعب بتقديم عقد غير سليم لاتحاد الكرة وقال النائب محمد فؤاد، في استعراضه طلب الإحاطة: ” إن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح في العلن وليس في الخفاء.. وأيضا يتضح بشكل رسمي إعلاميا، كما لفت فؤاد إلى عقد أحد اللاعبين الذي كان بنحو ٤٠ مليون جنيه، وذلك بينه وبين النادي، لكن العقود المقدم لاتحاد الكرة كانت قيمته ٩ ملابسه جنيه.

تحايل بعض اللاعبين على الضرائب

ويذكر أنه قضية تحايل بعض لاعبي ونجوم كرة المقدم على الضرائب، سواء من خلال تحمل الأندية قيمة الضرائب أو الحصول على مبالغ سرية في صورة هبات من مشايخ عرب أو عقود إعلانات أو هدايا مادية.

المطالبة تشكل لجنة لبحث تهرب بعض اللاعبين

ومن جانبها قررت وزارة المالية تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص الملف بحثا عن حق الدولة.