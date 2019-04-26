البريميرليج | موعد مباراة ليفربول اليوم الجمعة 26-4-2019 ضد هدرسفيلد الجولة 36 والقناة الناقلة للقاء

يستضيف اليوم ملعب أنفليد أحد المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وهدرسفيلد تاون ضمن منافسات الأسبوع 36، ليفربول قبل مواجهة هدرسفليد اليوم في المركز الثاني برصيد 88 نقطة، بفارق نقطة واحدة بينه وبينه المُتصدر السيتي، ويسعي الريدز اليوم لحصد الثلاث نقاط لإعتلاء قمة الدوري الإنجليزي مرة أخري بشكل مؤقت لحين يخوض السيتي مباراته في الجولة القادمة، بينما هدرسفيلد في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة ليفربول اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ليفربول اليوم أمام هدرسفيلد، والتي من المُقرر إقامتها اليوم الجمعة في التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، ويسعي صلاح اليوم لتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي تزامناً مع التواضع الدفاعي لفريق هدرسفليد صاحب المركز الأخير.

المباراة توقيت مباراة ليفربول الليلة القناة الناقلة لمباراة ليفربول ليفربولXهدرسفيلد 21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. بي أن سبورت HD2

حتي هذه اللحظة، صلاح مُتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف، بينما نجح في صناعة 12 هدف، بالتساوي مع أجويرو لاعب السيتي، وأوباميونج لاعب أرسنال.

المباريات المُتبقية لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي

ثلاث مباريات مُتبقية لصالح ليفربول بما فيهم لقاء اليوم، الأولي اليوم أمام هدرسفيلد، والثانية أمام نيوكاسل يوم 4 مايو 2019، والأخيرة ضمن الجولة 38 أمام ولفرهامبتون 12 مايو 2019 الموافق يوم الأحد.

فقط ثلاث خطوات متبقية حتى خط النهاية و النهاية المثالية في أي سباق هي الإنهاء بقوة! 💪🔴#ليفربول_هدرسفيلد pic.twitter.com/n7fUMWDSts — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 25, 2019

ويسعي ليفربول لحصد ال 9 نقاط من خلال المباريات المُتبقية له في عمر هذا الموسم، خاصةً وأن السيتي مُتبقي له 3 مباريات أيضاً وبفارق نقطة عن ليفربول.