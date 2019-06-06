موعد مباراة الترجي والصفاقسي اليوم نصف نهائي كأس تونس والقنوات الناقلة

سيكون ملعب الطيب المهيري محط أنظار جماهير كرة القدم التونسية من أجل متابعة مباراة الترجي والصفاقسي اليوم في مباراة نصف نهائي كأس تونس للموسم 2019/2018، حيث أن المباراة تعد من أهم مباريات الفريقين في هذا الموسمن خاصة وأن جماهير الفريقين يأملان في بلوغ المباراة النهائية من بطولة الكأس.

الترجي الرياضي التونسي تمكن من التأهل لنصف نهائي كأس تونس بعد أن فاز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 3-1 في مباراة ربع النهائي، ويسعى فريق الترجي للفوز بهذه المباراة من أجل التأهل للمباراة النهائيةن ومن ثم التتويج بلقب كأس تونس، والجمع بين لقبي الدوري والكأس.

أما فريق نادي الصفاقسي فيدخل مباراة الليلة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، النادي الصفاقسي استطاع أن يكمل مشواره بكأس تونس عقب الفوز على فريق قوافق قفصة بهدف نظيف في مباراة ربع النهائي.

وسيقوم بإدارة مباراة الصفاقسي والترجي الرياضي اليوم الحكم المصري أمين عمر، على أن يعاونه كل من تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، وسيكون الحكم محمد معروف حكماً رابعاً.

موعد مباراة الترجي والصفاقسي

وستقام مباراة الترجي والصفاقسي اليوم الخميس في نصف نهائي كأس تونس في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة نصف نهائي كأس تونس بين الصفاقسي والترجي أمسية اليوم من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية الأولى.