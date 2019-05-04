الترجي والوداد يضربان موعداً من نار فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

تأهل كلاً من الترجي والوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب كل من صنداونز ومازيمبي، والجماهير العربية والفريقية على موعد مع نهائي عربي خالص للمرة الثالثة على التوالي، حيث تأهل الترجي التونسي للدور النهائي بعدما تعادل اليوم سلبياً مع مازيمبي الكونغولي فى مباراة الإياب فى الدور قبل النهائي فى البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي التونسي بهدف نظيف ليصعد الفريق التونسي حامل اللقب فى النسخة الماضية ليواجه الوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الماضية بعد أن تعادل الوداد البيضاوي مع صنداونز الجنوب أفريقي بدون أهداف فى مباراة العودة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الوداد على صنداونز بهدفين مقابل هدف واحد.

والمباراة النهائية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم تجمع بين حامل اللقب العام الماضي 2018 وبين حامل اللقب فى العام قبل الماضي 2017 والطريف أن الفريقين قد فاز باللقب فى النسختين الأخيرتين على حساب النادي الأهلي المصري، وسيكون هذا النهائي هو النهائي العربي الثالث على التوالي حيث تأهل للمباراة النهائية عام 2017 الهلي والوداد البيضاوي، وفى موسم 2018 الأهلي والترجي التونسي، وهذا الموسم بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

موعد مباراتي الذهاب والعودة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنتظر الجماهير العربية والأفريقية نهائي من نار بين بطلي النسختين الأخيرتين حيث تقام مباراة الذهاب بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي بالمغرب يوم الجمعة الموافق 24 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الترجي التونسي فى تونس يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019.