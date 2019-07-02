التسجيل في موقع تذكرتي كأس الامم الافريقية tazkarti website لحجز وشراء تذاكر المباريات

التسجيل في موقع تذكرتي أمر يشغل بال عدد كبير من محبي كرة القدم الأفريقية، ونحن في الفترة الحالية على موعد مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تعتبر واحدة من أقوى البطولات التي تقام بين الدول الأفريقية، ولذلك يُقدم العديد من الجماهير على شراء تذاكر المباريات، وقد تم تحديث نظام شراء التذاكر هذا الموسم، ليتم الحجز من خلال الإنترنت من خلال موقع تذكرتي لحجز التذاكر، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في الموقع بالإضافة إلى أننا سنتعرف على الأماكن التي من خلالها يمكن الحصول على التذاكر بعد أن يتم حجزها.

التسجيل في موقع تذكرتي

من خلال خطوات بسيطة تستطيع التسجيل في تذكرتي وتتمكن بعدها من الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تُقام في مصر حاليًا، ويشترك فيها عدد كبير من المنتخبات الأفريقية والعربية،وعلى رأسها المنتخب المصري صاحب العديد من الألقاب في هذه البطولة، وقد فاز بها سبعة مرات مسبقة، وحتى تستطيع شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية وتحضر المباريات عليك أن تقوم بالاطلاع على الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع تذكرتي لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019.

قم بالدخول على خيار fan id والذي من خلاله تستطيع التسجيل في الموقع.

املأ البيانات بشكل صحيح، سواء الاسم أو تاريخ الميلاد، أو رقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني.

ارفع صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك من خلال الموقع.

من المفترض أنه في خلال 24 ساع ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني تُفيد بنجاح التسجيل، وأنك جاهز لحجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي.

طريقة الحصول على التذاكر من موقع تذكرتي

وبعد أن يتم التسجيل وبعد أن تقوم بحجز التذاكر بالفعل تستطيع الحصول عليها من خلال عدد كبير من المنافذ، فتستطيع الحصول عليها من فروع أورانج ولكن هذا لمن قاموا بحجز تذاكر الدرجة الأولى، أما باقي الدرجات فيمكن الحصول عليها من خلال المركز الأولمبي بحي المعادي في القاهرة، ومن مركز شباب الجزيرة، ومن خلال نادي الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، ويمكن الحصول عليها أيضًا من نادي الشمس،وكذلك من خلال الحي السادس بمدينة أكتوبر.