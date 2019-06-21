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التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا
نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يبحث الكثير من عشاق بطولة كأس امم افريقيا ، والمنتخب المصري عن كافة التفاصيل في المباراة المنتظرة والتي تجمع بين المنتخب المصري والزيمبابوي في دور المجموعات في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يعتبر المنتخب المصري من أبرز المنتخبات المرشحة إلى الحصول على لقب هذه البطولة الأعظم في أفريقيا ، ويضم المنتخب المصري كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين والمشهورين ، على رأسهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد
مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1  تعليق محمد عبده

تايم سبورت على البث الأرضي تعليق كلاً من  ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “

 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت  جمهورية مصر العربية .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

تردد قناة تايم سبورت Time sport  لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد قناة تايم سبورت Time sport ، حيث كشفت القناة على أنها سوف تقوم بتغطية كافة أحداث البطولة من خلال التردد التالي :- ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي .

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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