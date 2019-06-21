التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من عشاق بطولة كأس امم افريقيا ، والمنتخب المصري عن كافة التفاصيل في المباراة المنتظرة والتي تجمع بين المنتخب المصري والزيمبابوي في دور المجموعات في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يعتبر المنتخب المصري من أبرز المنتخبات المرشحة إلى الحصول على لقب هذه البطولة الأعظم في أفريقيا ، ويضم المنتخب المصري كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين والمشهورين ، على رأسهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .
موعد مباراة مصر وزيمبابوي
|المباراة
|القناة الناقلة
|الموعد
|مصر × زيمبابوي
|beIN SPORTS Max HD 1 تعليق محمد عبده
تايم سبورت على البث الأرضي تعليق كلاً من ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “
|11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي
الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني
الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح
التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.
تردد قناة تايم سبورت Time sport لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد قناة تايم سبورت Time sport ، حيث كشفت القناة على أنها سوف تقوم بتغطية كافة أحداث البطولة من خلال التردد التالي :- ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي .
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