التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من عشاق بطولة كأس امم افريقيا ، والمنتخب المصري عن كافة التفاصيل في المباراة المنتظرة والتي تجمع بين المنتخب المصري والزيمبابوي في دور المجموعات في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يعتبر المنتخب المصري من أبرز المنتخبات المرشحة إلى الحصول على لقب هذه البطولة الأعظم في أفريقيا ، ويضم المنتخب المصري كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين والمشهورين ، على رأسهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 تعليق محمد عبده تايم سبورت على البث الأرضي تعليق كلاً من ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “ 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

تردد قناة تايم سبورت Time sport لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج تردد قناة تايم سبورت Time sport ، حيث كشفت القناة على أنها سوف تقوم بتغطية كافة أحداث البطولة من خلال التردد التالي :- ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي .