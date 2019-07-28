التشكيل المتوقع لفريقي الأهلى والزمالك فى مباراة القمة 118 وختام الدوري

تقام فى الثامنة من مساء اليوم الأحد 28 يوليو 2019 على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة القمة رقم 118 بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وتأتى مباراة القمة بعد أن حسم الأهلى بطولة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين فريق الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ومباراة القمة 118 بين فارس الكرة المصرية بطولة خاصة ينتظرها عشاق وجماهير الفريقين بغض النظر عن بطولة الدوري أو بطولة الكأس فهي صراع بين القطبين الكبيرين وكل منهما يسعى للفوز على غريمه لإسعاد جماهيره، فهل يفوز الأهلى ويصل للنقطة 80 ويوسع الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط كاملة، أم يفوز الزمالك ويقلص الفارق إلى نقطتين مع الأهلى، أم تنتهى المباراة بالتعادل ويظل الفارق كما هو 5 نقط هذا ما ستجيب عنه نتيجة المباراة.

وقد استقرت الأجهزة الفنية لفريقي الأهلى والزمالك على التشكيل الذى سيخوض به الفريقين مباراة القمة 118، فمن المتوقع أن يخوض المدير الفني للنادي الأهلى مارتن لاسارتي مباراة الزمالك اليوم بتشكيل مكون من:-

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: علي معلول، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

فى خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي.

فى خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي، وصالح جمعة أو وليد سليمان، وحسين الشحات.

فى خط الهجوم: وليد أزارو.

أما المدير الفني لنادي الزمالك خالد جلال فمن المتوقع أن يخوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلى بتشكيل مكون من:-