تقام يوم السبت 17 أغسطس 2019، مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، تلك المباراة المؤجلة من شهر فبراير الماضي، تقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية بدون حضور جماهيري، حكم مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الكأس سيكون حكم مصري، حيث لم يتقدم أي من الناديين بطلب للاتحاد لاستقدام حكام أجانب لتلك المواجهة الهامة، ومن المرتقب أن تكون المباراة قوية نظرا للاستقرار الفني في صفوف الفريقين، يقود الأهلي الأورجوياني مارتن لاسارتي، بينما يقود بيراميدز المدير الفني الفرنسي ديسابر.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2019

تشكيل الأهلي المتوقع:

محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعة (وليد سليمان)، وليد أزارو.

تشكيل بيراميدز المتوقع واختيارات ديسابر:

أحمد الشناوي، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إسلام عيسى، إيريك تراوري، جون أنطوي.

الأهلي حقق فوز كبير الأحد الماضي في بطولة أبطال أفريقيا على بطل جنوب السودان بنتيجة 4-0، بيراميدز هو الآخر حقق فوز كبير على النجم الكونغولي في الكونفدرالية بنتيجة 4-1، الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت في كأس مصر، سيتأهل مباشرة لدور الثمانية ليقابل نادي حرس الحدود، المباراة ستكون منقولة على قناة أون سبورت، وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء.