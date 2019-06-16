التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا الودية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا

تقام اليوم الأحد 16 يونيو 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة مصر وغينيا ضمن استعدادات منتخب مصر الوطني لنهائيات كأس الأمم الفريقية التى ستقام فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

تقام مباراة مصر وغينيا الودية اليوم على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية وتنقل المباراة على قناة أون سبورت On Sport فضائياً وتنقل مباراة مصر وغينياً أرضياً على قناة تايم سبورت Time Sport ويسبق المباراة الاستوديو التحليلي لكل قناة من القنوات الناقلة.

تشكيل المنتخب الوطني فى مباراة مصر وغينيا الودية

أما عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر وغينيا الودية اليوم فمن المنتظر أن يدفع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني فى مباراة غينيا اليوم بكل من:

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي.

فى خط الظهر كل من: أحمد أيمن منصور، ومحمود حمدي الونش، وباهر المحمدي، وعمر جابر.

فى خط الوسط كل من: طارق حامد، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد النني، وعبد الله السعيد، ووليد سليمان.

فى خط الهجوم : مروان محسن

وقد قرر الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري عدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة على أن يتم الاستعانة به فى الشوط الثاني، وتعد هذه المباراة هي المباراة الثانية ضمن استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث تغلب فى المباراة الودية الأولي على منتخب تنزانيا بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدي، وتم خلال هذه المباراة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من لاعبي المنتخب المصري الجدد.