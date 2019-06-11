التشكيل المثالي.. هذه هي قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن المدير الفني المكسيكي خافير أجيري، عن تشكيل والقائمة النهائية وأسماء لاعبي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، تلك البطولة التي تقام بمصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى منتصف يوليو 2019، وشهدت قائمة منتخب مصر الأفريقية، عودة عدد من النجوم أصحاب الخبرات بعدما كان أجيري يعتمد فقط على اللاعبين صغار السن، ضم أجيري لأصحاب الخبرات جاء بعد تألق عدد من الأسماء والنجوم بالدوري المحلي المصري.

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، يتقدم قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 نجم نجوم العالم وقائد ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وضم أجيري أسماء من أصحاب الخبرات أمثال وليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد علي هداف الدوري المحلي، يبحث الأحمر المصري عن التتويج بكأس أمم أفريقيا، الإنجاز الذي يضمن للمصري محمد صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

أسماء لاعبي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد حجازي، باهر المحمدي، أحمد المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، علي غزال، عمرو وردة، وليد سليمان، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمود تيزيجية، محمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد علي.