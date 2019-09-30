الأهلي يتقدم مركزين والزمالك يتأخر للمركز 100 في التصنيف الشهري للأندية على مستوى العالم

صعد النادي الأهلي المصري مركزين حسب التصنيف الشهري للأندية على مستوى العالم “الأندية المصرية” الذي نشره اليوم الإثنين 30/9/2019، موقع Football World Ranking المتخصص في تصنيف الأندية، ليحتل المركز 48 على مستوى العالم، فيما كان في المركز 50 لشهر أغسطس، في حين تراجع ترتيب الزمالك في هذا الشهر عن الشهر السابق حيث كان يحتل المركز الـ92 على مستوى العالم في شهر أغسطس، ليصبح ترتيبه في المركز الـ100 في شهر سبتمبر الجاري.







التصنيف الشهري للأندية على مستوى العالم







ماذا حقق الأهلي خلال سبتمبر؟

خاض القلعة الحمراء خلال شهر سبتمبر الجاري 4 مباريات وهي كما يلي:

نجخ الأهلي بالتتويج بلقب كاس السوبر المصري بعد تغلبه على غريمه التقليدي القلعة البيضاء بنتيجة 3/2، وهي المباراة الأولى التي خاضها المدير الفني السويسري الجديد “رينيه فايلر”.

نجح الأهلي في أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز في التغلب على نادي سموحة بهدف دون رد بتوقيع رمضان صبحي.

تغلب الاهلي على كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

واستطاع القلعة الحمراء الفوز على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف نظيفة ليتاهل لدور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال.







ماذا حقق الزمالك في سبتمبر الجاري؟

لعب القلعة البيضاء خلال شهر سبتمبر الجاري 5 مباريات وكانت كما يلي:

أولى المباريات كانت بمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، وفاز فيها بهدف دون رد، ليتأهل لدور النهائي للبطولة.

ثاني مباراة للزمالك كانت في دور النهائي لكأس مصر ضد بيراميدز التي فاز فيها بثلاثية نظيفة ليتوّج بالبطولة واللقب رقم 27، وجرت المباراة تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” .

أما المباراة الثالثة للزمالك والتي تعثر فيها وخسر لقب كأس السوبر المصري أمام الاهلي بثلث أهداف مقابل هدفين.

كما وتعثر الزمالك في المباراة الرابعة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقُيمت في مدينة داكار بالسنغال.

فيما فاز الزمالك في المباراة الخامسة له لهذا الشهر في مباراته الأولى في الدوري المصري الممتاز على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

وأما مباراة الزمالك ضد الفريق السنغالي جينيراسيون فوت إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فلم يتم حسم نتيجتها على الرغم من إعلان مراقب المباراة التشادي قدري صالح بفوز الزمالك بانسحاب جينيراسيون فوت بنتيجة 3/0 حسب القوانين، وتأهله لدور المجموعات من البطولة، حيث أصدر الكاف خطاب بعدم اعتماد نتيجة فوز الزمالك إلى حين انعقاد جلسه من قبل الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم بشأن الأزمة، بعد أن تقدم الفريق السنغالي بشكوى يعترض فيها على نقل المباراة من القاهرة لبرج العرب بالأسكندرية.