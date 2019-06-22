التفاصيل الكاملة والقنوات الناقلة لمباراة اليوم بين المغرب وناميبيا

يلتقى منتخب المغرب ضد منتخب نامبيا فى الجولة الاولى من بطولة كأس الامم الافريقية 2019، والتى تقام حاليا على الاراضى المصرية، ويسعى المغرب لحصد اولى النقاط الثلاثة للمنافسة على البطولة خصوصا انه يقع فى المجموعة برفقة منتخب الكوت ديفوار وتنزانيا، ويريد المغرب حصد البطولة والذى فاز اخر مرة بها عام 1976 واقيمت فى اثيوبيا وقتها.

ومنتخب المغرب تحت قيادة المدرب الواعد هيرفى رونار، والذى اخذ المغرب الى نقلة كبيرة مع جيل ذهبى من اللاعبين امثال عبد الرزاق حمد، خالد بو طيب ويوسف النصيرى وسفيان بوفيل، وقد قادوا المغرب لنهائيات كأس العالم 2018 والتى اقيمت فى روسيا العام الماضى، ولم يفز المغرب فى المجموعة التى كانت تضم ايران والبرتغال واسبانيا، ولكن كان هناك اداء قوى للغاية امام العمالقين الاسبانى والبرتغالى.

ومن ناحية احرى يسعى المنتخب النامبى للحصول على المركز الثالث والذى يعطيه افضلية للدخول فى منافسات ملحق الصعود للدور التالى، وسيدافع بقوة عن عرينه امام منتخب المغرب وكوت ديفوار على ان يحقق فوز امام منتخب تنازنيا.

وكانت التصفيات المؤهلى لبطولة امم افريقيا لمنتخب نامبيا، تضم كلا من موزبيق وزامبيا وغنيا بيساو وقد حققت نامبيا ارقام رائعة واحتلت المركز الثانى برصيد ثمانى نقاط وتأهلت برفقة منتخب غينيا بيساو.

يذكر ان المغرب وناميبيا، قد التقوا قبل ذلك ضمن منافسات كأس الامم الافريقية عام 2008، وفازت حينها المغرب بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف وحيد.

بطاقة مباراة المغرب ونامبيا – 23/6

اليوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من يونيو، وسيتم لعب مباراة المغرب ونامبيا على استاد الانتاج الحربى، او كما يسمى بأستاد السلام وسيكون موعد المباراة فى تمام الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكه الممكرمه، السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة .

وستكون قناه بي ان سبورت هى الناقل الحصرى لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات، حيث ستذيع مباراة المغرب ونامبيا على قناه BEIN Max4، بي ان ماكس4 .