“التوقيت والقنوات الناقلة”.. مباراة بيراميدز والنجم الكنغولى اليوم بكأس الكونفدرالية الأفريقية

فى أول مشاركة فى البطولات الأفريقية يواجه اليوم السبت 10 أغسطس فريق بيراميدز بطل مصر فريق النجم بطل الكونغو “إيتوال دى كونغو” فى ذهاب دور الـ 64 فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2النسخة 17 وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وتنقل مباراة بيراميدز مع النجم الكنغولى اليوم من خلال قناة بي إن سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع البطولات الأفريقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم نقل المباراة من خلال قناة تايم سبورت Time Sport عبر البث الأرضي والفضائي، وتنقل المباراة من خلال قناة أون سبورت.

ويشارك فريق بيراميدز فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما احتل المركز الثالث فى بطولة الدوري العام المصري الموسم الحالي برصيد 70 نقطة بعد الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، والأهلي الفائز بالدوري برصيد 80 نقطة، وقد دخل الفريق معسكر مغلق استعداداً لهذه المباراة اعتباراً من يوم الخميس.

وتضم قائمة فريق بيراميدز 22 لاعباً سيتم اختيار التشكيل النهائي منهم وهم:

فى حراسة المرمي كل من: أحمد الشناوي، والمهدي سليمان.

فى خط الظهر كل من : أحمد أيمن منصور، وعبد الله بكري، وعمر جابر، وعلى جبر، ومحمد فتحي، وطارق طه، ومحمد حمدي.

وفى خط الوسط كل من : إيريك تراوري، وإسلام عيسى، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.

وفى خط الهجوم كل من: أحمد على كامل، ومحمد فاروق، وإبراهيم عادل، ودود الجباس، ومحمود حمادة.

هذا ويشارك كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة 17، بينما يشارك كل من الأهلى والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الزمالك فريق ديكادايها الصومالى، بينما يواجه النادي الأهلى فريق أطلع بره بطل جنوب السودان.