الجزائر أم السنغال بطلا لأفريقيا؟.. موعد مباراة الجزائر و السنغال في نهائي كأس الأمم الافريقية

موعد مباراة الجزائر و السنغال ، بعد التأهل لنهائي أمم افريقيا حيث تأهلت الجزائر بأعجوبة في الدقيقة 95 من عمر اللقاء الذي جمع بين منتخب الجزائر و منتخب نيجيريا بعدما أحرزت هدف التقدم الثاني لها بعد التعادل الإيجابي مع منتخب نيجيريا، حيث توقع الجميع الوصول الى الوقت الإضافي ولكن إستطاع المنتخب الجزائري من حسم النتيجة بهدف في اخر دقيقة من عمر المباراة .

أحداث نصف نهائي أمم افريقيا

إستطاع منتخب الجزائر حجز مقعده في نهائي أمم افريقيا، بعد إحراز اللاعب الجزائري رياض محرز هدف الفوز على نيجيريا في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأساسي من ركلة حرة، حيث إستطاع إسكانها الشباك في الناحية اليسرى من المرمى، و الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر أحرز أولى أهداف اللقاء بقدم اللاعب وليام إيكونغ في الدقيقة 40، و لكن إستطاعت نيجيريا تعديل الفارق بإحرازها هدفاً في الدقيقة 72 من عمر اللقاء من ركلة جزاء .

موعد نهائي أمم افريقيا 2019

موعد مباراة الجزائر و السنغال في نهائي أمم افريقيا، حيث من المقرر أن يلعب اللقاء يوم الجمعة الموافق 19/7 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستلعب تونس و نيجيريا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد فشلهم في الوصول الى النهائي .

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

موعد مباراة تونس و نيجيريا، و التي ستلعب اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولي .