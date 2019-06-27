موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة مسرحاً لإقامة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس أفريقيا 2019 في مباراة هي قمة منافسات هذه المجموعة، خاصة وأنها تجمع بين فريقين مرشحان لنيل لقب بطولة كأس أفريقيا هذا العام.

المنتخب الجزائري يطمح في حسم موقفه من التأهل لدور الستة عشر من كأس أفريقيا 2019، وتمكن المنتخب الجزائري من تصدر المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن فاز في مباراة الافتتاح على منتخب كينيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر فإن منتخب السنغال استطاع هو الآخر أن يزاحم المنتخب الجزائري على صدارة المجموعة الثالثة، منتخب أسود التيرنجا نجح في الفوز في مباراة الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بهدفين دون مقابل، ليكون هو الآهر على رأس المجموعة بالتساوي مع المنتخب الجزائري في عدد النقاط والأهداف.

موعد مباراة الجزائر والسنغال

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر والسنغال مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

وعن القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من كأس أفريقيا 2019، فيمكن للسادة المتابعين متابعة المباراة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، بالإضافة لأن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن استقبالها داخل الجزائر، كما أن حفيظ دراجي سيكون معلقاً على أحداث لقاء الجزائر ضد السنغال مساء اليوم عبر شاشة قناة bein MAX1.