الجولة 14 من الدوري الكويتي “زين” 2023.. القادسية يفوز على النصر

حقق نادي القادسية فوزًا كبيرًا على النصر بنتيجة 5-1، في افتتاحية الجولة الرابعة عشر من الدوري الكويتي زين 2023، سجل اهداف القادسية نايف زويد هدفين، وهدف لكل من محمود المرضي وإبراهيما تانديا ومامادو، سجل هدف النصر الوحيد المهاجم جوستافو، بهذا الفوز يرتفع رصيد نادي القادسية إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين نهاية الجولة الحالية.
مباريات الجولة 14 من الدوري الكويتي 2023
- الثلاثاء 14 فبراير مباراة الفحيحيل والكويت الساعة 4.45 مساء.
- الثلاثاء 14 فبراير مباراة كاظمة والسالمية الساعة 7.15 مساء.
- الأربعاء 15 فبراير مباراة الجهراء والعربي الساعة 4.45 مساء.
- الأربعاء 15 فبراير مباراة الساحل والتضامن الساعة 7.15 مساء.