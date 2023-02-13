الجولة 14 من الدوري الكويتي “زين” 2023.. القادسية يفوز على النصر

بواسطة محمود عطا الله
مباريات الدوري الكويتي مباريات الدوري الكويتي

حقق نادي القادسية فوزًا كبيرًا على النصر بنتيجة 5-1، في افتتاحية الجولة الرابعة عشر من الدوري الكويتي زين 2023، سجل اهداف القادسية نايف زويد هدفين، وهدف لكل من محمود المرضي وإبراهيما تانديا ومامادو، سجل هدف النصر الوحيد المهاجم جوستافو، بهذا الفوز يرتفع رصيد نادي القادسية إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين نهاية الجولة الحالية.

مباريات الجولة 14 من الدوري الكويتي 2023

  1. الثلاثاء 14 فبراير مباراة الفحيحيل والكويت الساعة 4.45 مساء.
  2. الثلاثاء 14 فبراير مباراة كاظمة والسالمية الساعة 7.15 مساء.
  3. الأربعاء 15 فبراير مباراة الجهراء والعربي الساعة 4.45 مساء.
  4. الأربعاء 15 فبراير مباراة الساحل والتضامن الساعة 7.15 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

ليليبو مكابي لاعب الهلال السوداني.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أخبار الرياضة

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا 2023؟