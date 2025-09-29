الجولة 2.. مباراة الهلال ضد نسف قرشي في دوري أبطال آسيا للنخبة.. تشكيلة الزعيم المتوقعة والقنوات الناقلة

اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، يستعد عشاق الكرة الآسيوية لمتابعة مباراة قوية تجمع الهلال السعودي بنسف قرشي ضمن الجولة الثانية من بطولة آسيا للنخبة 2025، المباراة تأتي بعد انطلاقة مثيرة للزعيم، الذي يسعى لتحقيق الفوز خارج الديار لتعزيز مركزه في المجموعة الثانية.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط أجواء متوترة ومثيرة ينتظرها جمهور الهلال، وتقام على ملعب نسف قرشي.

القنوات الناقلة والمعلقون

يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، الناقلة الرسمية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك قناة الكاس الرياضية HD.

حيث يعلق عبد الله الغامدي عبر قنوات بي إن سبورت، بينما يتولى خليل البلوشي التعليق عبر الكاس الرياضية.

ترتيب الهلال في المجموعة الثانية

يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يقبع نسف قرشي في المركز الثاني عشر دون أي نقاط، ما يجعل اللقاء فرصة مهمة للزعيم لتقوية موقعه في المجموعة.

التشكيل المتوقع للهلال

ياسين بونو.

تيو هيرنانديز.

حسان تمبكتي.

خاليدو كوليبالي.

حمد اليامي.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

روبن نيفيز.

ناصر الدوسري.

كايو سيزار.

مالكوم.

ماركوس ليوناردو.

توقعات وتحليلات سريعة

يسعى الهلال لتقديم أداء هجومي متوازن مع الدفاع المتماسك، مستفيداً من خبرة لاعبيه الدوليين.

أما نسف قرشي، فيأمل في مفاجأة الزعيم على أرضه، ما يجعل اللقاء مليئاً بالإثارة والتشويق من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.