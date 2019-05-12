الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين | بالأرقام فُرص كل من النصر والهلال للفوز باللقب

انتهت يوم السبت الجولة 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، جولة كان من الممكن أن يتم حسم فيها اسم الفريق الفائز باللقب للموسم 2019، إذا قبل الهلال الهزيمة أو التعادل على أقل تقدير أمام فريق الاتفاق، خاصة وأن النصر اكتسح الحزم بثلاثية قاتلة كان معها النصر سيصبح بطلاً للدوري السعودي لو فعلها الهلال وتعثر .

وبعد نتائج الجولة 29 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم للموسم 2019، أصبح من المُحتم انتظار نتائج مباريات الجولة 30 لفريقي الهلال والنصر لحسم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، ونحن نُقدم لكم بالسطور التالية، بالأرقام توصيف دقيق لموقف كل من فريقي النصر والهلال قبل الجولة 30 وفرص كل منهما لإحراز اللقب السعودي الغالي .

ما هي المباريات النهائية المتبقية للنصر والهلال

وقبل الحديث عن موقف كل من الهلال والنصر قبل الجولة 30، يجب أن نذكر المباريات الهامة ولحاسمة للنصر والهلال والمتبقية من الجولة النهائية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين :

حيث يلتقي فريق الهلال مع جاره الصعب والشرس فريق الشباب وذلك بتاريخ 16-5-2019 يوم الخميس .

أما فريق النصر فيلتقي فريق الباطن في نفس ذات الموعد الخميس 16 مايو .

موقف فريق النصر بالجولة 30

أمام فريق النصر صاحب 67 نقطة بجدول الدوري مهمة سهلة للغاية أمام فريق الباطن الذي يحتل المركز قبل الأخير بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، وأمام النصر فرصتان للفوز ببطولة الدوري :

الأولى : التعادل شريطة تعادل الهلال أو هزيمته أمام الشباب .

الثانية : الفوز الذي يحسم الموقف بغض النظر عن نتيجة مباراة الشباب والهلال .

مُلخص مباراة النصر الأخيرة بالجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين :

موقف فريق الهلال بالجولة 30

يلتقي فريق الهلال فريق الشباب صعب المراس والذي يحتل المركز الثالث بالدوري السعودي، ودائما مباريات الشباب والهلال دربي خاص لا يمكن توقع نتائجه، ولا يملك الهلال أي فرصة إلا الفوز بالمباراة وهزيمة أو تعادل النصر أمام الباطن، والتعادل قد لا يؤمن للهلال الفوز بالدوري إلا هزم الباطن النصر بنتيجة كبيرة وهذا مُستبعد .