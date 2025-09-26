الجولة 4.. مباراة ضمك ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة والمعلق

يستضيف فريق ضمك نظيره الاتفاق مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من

دوري روشن السعودي 2025، مواجهة ينتظرها عشاق الكرة السعودية لما تحمله من إثارة وندية،

خاصة وأن كلا الفريقين يسعيان لتعويض نتائجهم السابقة والاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في أجواء جماهيرية مرتقبة.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل شبكة قنوات ثمانية الرياضية المباراة بشكل حصري عبر شاشتها، مع تغطية متكاملة

وتحليل فني قبل وبعد اللقاء. وأسندت مهمة التعليق إلى هيثم طحطوح الذي يتميز بصوته الحماسي وإلمامه بتفاصيل الكرة السعودية.

مباراة ضمك والاتفاق ليست مجرد مواجهة عادية، بل اختبار مهم للفريقين من أجل إثبات جاهزيتهما في الموسم الحالي. وبفضل النقل المباشر عبر قناة ثمانية، سيحظى المشجعون بفرصة متابعة اللقاء بجودة عالية وأجواء كروية ممتعة.