الجولة 4.. موعد مباراة الخليج ضد التعاون في دوري روشن والقناة الناقلة واسم المعلق

اقترب موعد واحدة من المباريات المهمة المراكز الستة الأولى في الجدول ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، حيث يلتقي فيها فريق الخليج ضد التعاون في لقاء ينتظره عشاق الفريقين، في هذا المقال، سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة المرتقبة.

متى تبدأ المباراة؟

تنطلق مباراة الخليج والتعاون في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ما هي القناة الناقلة؟

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن إذاعتها لكافة مباريات دوري روشن للمحترفين، وسوف تُذاع مباراة الخليج والتعاون على واحدة من قنوات ثمانية التي تبث مجاناً على قمري نايل سات وعرب سات.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة التعاون ضد الخليج للمعلق المميز جعفر الصليح، الذي نجح في صناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية والوطن العربي لما يتميز به من تعليقات مميزة أثناء تعليقه على المباريات.

ما هو ترتيب الفريقين في الدوري؟

نادي الخليج يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط بعد خوضه ثلاث مباريات في البطولة، حقق الفوز في لقاءين وخسر في مباراة.

أما نادي التعاون فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاط كذلك بعد خوضه ثلاث مباريات، وحقق نفس النتائج، حيث انتصر في مرتين وتلقى هزيمة.

ومن هنا تأتي صعوبة مباراة الخليج والتعاون، لأن الفريق الذي سوف يحقق الانتصار سوف يصعد في سلم ترتيب الدوري السعودي على حساب الفريق الآخر.