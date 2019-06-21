الحبس سنة وغرامة 15000 جنيه عقوبة بيع تذاكر أمم أفريقيا.. وموعد مباراة مصر ضد زيمبابوي والقنوات الناقلة

حذر قانون الرياضة من عملية بيع تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية وتقام أولى مبارياتها اليوم الجمعة الموافق 21-06-2019 على استاد القاهرة بين مصر ضد زيمبابوي ، وتم وضع القانون ليضمن منافسة رياضية شريفية تجمع بين الفرق المتنافسة.

نص قانون الرياضة

المادة (90) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

مباراة مصر ضد زيمبابوي

انتهى العد التنازلي وحانت لحظة الحقيقة.. اليوم مباراة مصر ضد زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستنطلق اليوم من مهد الحضارة من مصر.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 أولى مباريات كأس أمم أفريقيا بين مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة وسوف تبدأ المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بدء حفل افتتاح أمم أفريقيا

أما عن موعد بدء حفل الافتتاح فسوف ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، أي قبل موعد مباراة مصر وزيمبابوي بساعتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

تذاع مباراة مصر ضد زيمبابوي عبر قناة «بي إن سبورتس ماكس 1» بالإضافة لقناة «بي إن سبورتس ماكس 2» وترددهما عبر القمر الصناعي «نايل سات» هو 12245.

وتذاع على ترددات القنوات الأرضية عبر قناة «تايم سبورتس».

وتستطيع مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا عن طريق تركيب أي إريال داخلي ليلتقط الإشارة بنسخة صورة SD.