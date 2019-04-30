الحكومة تصدر بيانا عاجلا بشأن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية

وصف عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، القرار الصادر من اتحاد الكرة المتعلق بأسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية بـ«التهريج».

أسعار التذاكر تؤثر سلبا على أداء اللاعبين

ووجه النائب بيانا عاجلا إلى وزير الشباب والرياضة، عن معايير تحديد أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: «أسعار التذاكر بهذه الصورة المبالغ فيها لن تجعل جماهير الكرة المصرية تتابع مباريات المنتخب المصري، وهو ما يؤثر سلبيا على أداء اللاعبين».

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تخفيض أسعار التذاكر

وطالب النائب من وزير الشباب والرياضة سرعة التدخل حتى يتم تخفيض سعر التذاكر بصفة عامة، وللجمهور الذي يحجز تذاكر الدرجة الثالثة بصفة خاصة.

المغالاة في سعر تذاكر كأس الأمم الأفريقية

واتهم عبد العزيز مرشد، اتحاد كرة القدم بمغالاته في تحديد أسعار مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: «لا يعقل أن تكون الأسعار التي يكون المنتخب المصري طرفا فيها بهذه الصورة المبالغة إلا إذا كان اتحاد الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة يعملان ضد الشباب ومحدودي الدخل لحرمانهم من متابعة المنتخب في هذه البطولة».

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