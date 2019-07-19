“محرز* ماني” صراع الدوري الإنجليزي ينتقل للقاهرة تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة و المؤتمر الصحفي لبلماضي

تقام الليلة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال، على إستاد القاهرة الدولي، وتترقب جماهير وعاشقي الساحرة المستديرة اللقاء الختامي للبطولة الإفريقية، ونحن من خلال هذا المقال سنعرض لكم كافة تفاصيل المباراة، وكل المعلومات التي تبحثون عنها وتدور في أذهانكم، ونتمنى أن نقدم محتوي متميز يرضي متابعينا الأحباء في كل مكان.

تحديث وصلت الجزائر لنهائي كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، أول مرة عام 1980 ولم توفق في إحراز اللقب، وعام 1990 بعد 10 سنوات، وفي ملاعبها استطاعت أن تحرز اللقب الأول لها والوحيد حتي الآن، و2019 في القاهرة المرة الثالثة، فهل تنجح في إحراز الكأس للمرة الثانية، سننتظر لنهاية المباراة لكي نعرف نتيجة المباراة.

وصل المنتخب الجزائري المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة نيجيريا، في نصف النهائي بفوزه بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، بينما وصلت السنغال إلي النهائي بعد فوزها على تونس بهدف دون مقابل.

توقيت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

19:00 : بتوقيت غر ينتش.

20:00 : بتوقيت الجزائر.

21:00 : بتوقيت القاهرة.

22:00 : بتوقيت السعودية.

23:00 : بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال الليلة

تنقل المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت ماكس .HD1 HD2k

قناة تايم سبورت التردد الأرضي.

قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي.

المؤتمر الصحفي لجمال بلماضي قبل مباراة نهائي أمم إفريقيا

إحصائيات عن منتخبي الجزائر والسنغال في الكأن

منتخب الجزائر:

وصل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية 3 مرات أعوام 1980، 1990 ،2019 ، فاز بها عام 1990 بالجزائر.

القيمة السوقية للاعبي المنتخب الجزائري 196,5 مليون يورو.

تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عام 1958.

شارك المنتخب الجزائري في ألكان 17 مره فاز بالكأس مرة واحدة.

تصنيف الجزائر في ألفيفا 68 على العالم.

2 . منتخب السنغال :

شارك المنتخب السنغالي في ألكان 15 مرة لم يحقق اللقب من قبل.

القيمة السوقية لمنتخب السنغال 386.4 مليون يورو.

تأسس الاتحاد السنغالي عام 1960.

تصنيف منتخب السنغال 22 على مستوي العالم.

حكم مباراة نهائي كأس الأمم بين الجزائر والسنغال

عين الاتحاد ألأفريقيي الحكم الجنوب إفريقي فيتكور جوميز لإدارة المباراة ثم تراجع وعين الكاميروني اليوم نيانت.

معلق مباراة الجزائر والسنغال لقنوات بي إن سبورت

عينت إدارة قنوات بي إن سبورت المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي للتعليق على المباراة.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين.