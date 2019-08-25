الخطيب يرفض استمرار يوسف بعد الأهداف التسعة وزيادة الميزانية تُقرب “شيمت” من قيادة الفريق وهذا سر استبعاد صالح جمعة

أحداث قوية تنتظر القلعة الحمراء خاصة بعد أن ودع الفريق بطولة كأس مصر بهزيمة باتت شبه متكررة من فريق واحد وهو “بيراميدز” أصبح يمثل فيما يشبه العقدة بالنسبة للفريق الأحمر، وقطعاً لم يكن فوز الأهلي الأخير في بطولة دوري الأبطال الإفريقية على فريق أقل من المتواضع بتسعة أهداف دون رد، بالدواء الذي يشفي جرح توديع كأس مصر، ولقد واجه اليوم رئيس النادي الأهلي عدة ملفات تم حسمها مع مجلس الإدارة يتعلق أهمها باسم الدير الفني الذي سيقود الأهلي بالمرحلة القادمة، ونحن ننقل لكم تلك التفاصيل كاملة مع توضيح سر استبعاد صالح جمعة قبل لقاء اطلع برة الأخير.

تفاصيل اسم المدير الفني الجديد للأهلي

فبعد أن حقق الأهلي فوزاً كاسحاً على فريق اطلع برة الجنوب سوداني، وذلك بنتيجة تاريخية ب تسعة أهداف بلا مقابل، تعالت أصوات من داخل مجلس إدارة الأهلي باستمرار المدير الفني الحالي والمؤقت “محمد يوسف” في قيادة الفريق، بل تناثرت أنباء أن يوسف نفسه طلب من الخطيب بشكل رسمي استمراره كمدير فني للفريق الحمر، وغلق ملف استقدام مدير فني أجنبي تلك المرحلة.

وجاء رد الخطيب حاسماً بالرفض، حيث أكد أن الأهلي مُقدم على تحديات كبيرة وبطولات أكبر، تستدعي استجلاب مدير فني أجنبي فئة أولي ليقود الفريق في الفترة القادمة، وأغلق تماما من قبل الخطيب مسألة طرح استمرار محمد يوسف في قيادة الفريق والتخلي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي، ومن جانبه طلب مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق زيادة الميزانية المخصصة لاستقدام طاقم فني كامل بقيادة أجنبية فئة أولى لقيادة الأهلي.

وهذا ما وافق عليه الخطيب ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، مما أكد أن فرص استقدام المدير الفني الألماني “روجر شيمت” باتت كبيرة جداً، حيث أكدت أنباء أن جميع الإجراءات لاستقدام شيمت ميسرة إلا المقابل المادي الذي يطلبه المدير الفني الألماني، وهذا أصبح عائق لا وجود له بعد زيادة الميزانية المخصصة للمدير الفني وطاقمه.

وعن استبعاد صالح جمعة لاعب الأهلي من المباراة الأخيرة أمام اطلع بر، أكدت مصادر أن الاستبعاد كان بداعي عقوبة للاعب والتي شملت أيضاً عقوبة مالية كبيرة وذلك بسبب عودة اللاعب مرة أخرى للسهر بالمخالفة لتعليمات الجهاز الفني، مما تسبب في تراجع كبير للحالة البدنية لصالح جمعة استوجبت معها العقاب.