الخطيب يُقرر عدم إذاعة مباراة الأهلي وإنبي بسبب الشركة الراعية

كشف مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أتخذ قراراً بعدم إذاعة مباراة الأهلي مع إنبي المقرر إقامتها اليوم فى العاشرة مساءً على استاد “بتروسبورت” بسبب عدم التزام الشركة الراعية “بريزنتيشن” بسداد مستحقات النادي، وأن هذه الأزمة قد أثيرت قبل مباراة سموحة.

وكان النادي الأهلي قد سبق وأن اتفق مع الشركة الراعية “بريزنتيشن” على سداد مستحقات النادي خلال عشرة أيام وذلك قبل مباراة سموحة فى الدوري المصري والتي أقيمت الأسبوع الماضي، وقد نشبت الأزمة وقتها لولا تدخل البعض وإعطاء مهلة للشركة لسداد المستحقات المتأخرة للنادي.

وأكدت مصاد من داخل النادي الأهلي يأن مجلس الإدارة قرر كذلك منع دخول الإعلانات لملعب بتروسبورت اليوم بجانب عدم إذاعة مباراة الأهلي مع إنبي، مؤكداً بان الخلافات بين النادي الأهلي وبين الشركة الراعية قد تطول خلال فترة الرعاية بالكامل مع شركة “بريزنتيشن”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر قبل مباراة الأهلي وسموحة منع شركة “بريزنتيشن” من دخول مباريات النادي الأهلي فى الدوري المصري بدء من مباراة سموحة قبل أن تنتهى الأزمة مؤقتاً وتعهد الشركة بسداد المستحقات المتأخرة للنادي لدي الشركة خلال عشرة أيام وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع إنبي فى العاشرة من مساء اليوم على استاد “بتروسبورت” فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 30 فى الدوري المصري، ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز، ومتبقي للأهلي 4 مباريات فى البطولة يسعى لتحقيق الفوز بهم للحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالي والمرة 41 فى تاريخه.