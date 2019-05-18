الدوري الألماني..البايرن يكتستح أينتراخت بـ5-1 ويتوج باللقب

في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الألماني تمكن نادي بايرن ميونيخ من تحقيق فوز كبير على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أليانز أرينا، فوز وضعه على منصة التتويج بلقب الدوري للمرة السابعة تواليا والتاسعة والعشرين في تاريخ عملاق بافاريا، بعد صراع مثير بينه مع غريمه بروسيا دورتموند.

البايرن لم يمهل ضيفه سوى أربع دقائق حيث سجل كينغسلي كومان الهدف الأول للبايرن، وإستمر تقدم البافاري بهدف نظيف حتى إنتهى الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني وبعد خمس دقائق من إنطلاقته عادل سيبستيان هالير النتيجة لأينتراخت فرانكفورت، وبعده بثلاث دقائق أعاد دافيد الابا تقدم البايرن من جديد، وفي الدقيقة الثامنة والخمسين الشاب ريناتو سانشيز الهدف الثالث لبايرن ميونيخ،وأضاف المهاجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يضيف آريين روبن الهدف الخامس للكتيبة البافارية في الدقيقة التاسعة والسبعين.

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بروسيا مونشنغلادباخ ضد بروسيا دورتموند

في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني أيضا فاز نادي بروسيا دورتموند على مضيفه مونشنغلادباخ في المباراة التي جمعتهما على ملعب بروسيا بارك.

بروسيا إنتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليسجل هدف التقدم بواسطة جيدون سانشو، وفي الشوط الثاني من المباراة سجل المهاجم ماركو رويس الهدف الثاني لدورتموند تقدم دورتمون إستمر حتى نهاية اللقاء.

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وبهذه الفوز بقي دورتموند في وصافة الدوري الألماني خلف البايرن، وكان بروسيا قريبا من التتويج هذا الموسم لكنه ضيع الفرصة في الجولات الأخيرة، ليفشل في إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012.