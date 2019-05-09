الدوري الأوروبي |فالنسيا يستقبل أرسنال في ميستايا في إياب النصف نهائي

الدوري الأوروبي،يسافر أرسنال إلى إسبانيا يوم الخميس متطلعًا إلى حجز مكان له في نهائي نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم ، حيث تعتبر هذه المسابقة أمل الفريق الوحيد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بفوزه 3-1 من مباراة الذهاب ، سيتعين على أوناي إيمري ولاعبيه اجتياز مباراة صعبة خارج أرضهم أمام فريق سجل ستة أهداف في مباراته الماضية في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع.

ستبدأ المباراة الخميس 9 مايو

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب ميستايا

سيكون آرسنال بدون لاعب خط الوسط آرون رامزي الذي سيغيب عن الملاعب بسبب إصابته في اوتار الركبة . وسيغيب عن أرسنال كل من داني ويلبيك وروب هولدينغ وهيكتور بيليرين ودنيس سواريز.

سيغيب عن فالنسيا لاعب الوسط جيفري كوندوجيا في حين أن الجناح دينيس شيريشف غير جاهز أيضًا بسبب إصابة في الرباط.

التشكيل المتوقع لأرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي:

فالنسيا نيتو. بيتشيني، جابيرييل، غاراي، غايا؛ واس ، دياكابي ، باريجو ، غيديس ؛ مينا ، رودريغو

ارسنال تشيك. مايتلاند نايلز ،كوسيليني ، سوكراتيس ،كولاسيناك ؛ توريرا ، تشاكا ، جندوزي ؛ أوزيل. لاكازيت ، أوبياميانغ

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حقق فالنسيا ثلاث انتصارات في آخر ست مباريات ، وكان آخرها الفوز بنتيجة 6-2 على هويسكا متذيل الدوري الأسباني. هذه النتيجة ستمنح لوس تشيس بلا شك الثقة بأنهم قادرون على قلب الطاولة على الجانرز.

وإليك أداء كل فريق في آخر خمس مباريات.

فالنسيا ضد أرسنال:

هويسكا 2-6 فالنسيا (5/5) ارسنال 1-1 برايتون (5/5)

ارسنال 3-1 فالنسيا (2/5) ارسنال 3-1 فالنسيا (2/5)

فالنسيا 0-1 إيبار (28/4) ليستر سيتي 3-0 آرسنال (28/4)

اتلتيكو مدريد 3-2 فالنسيا (24/4) وولفرهامبتون 3-1 ارسنال (24/4)

ريال بيتيس 1-2 فالنسيا (21/4) آرسنال 2-3 كريستال بالاس (21/4)