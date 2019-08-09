الدوري الإنجليزي الممتاز.. مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تعود اليوم الجمعة متعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» للموسم الجديد 2019/2020 بعد أشهر من الانقطاع بعد نهاية النسخة الماضية من البطولة التي توج بها نادي مانشستر سيتي على حساب ليفربول وبفارق نقطة وحيدة في واحدة من أمتع المنافسات التي شهدها تاريخ كرة القدم، وينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء يجمع نادي ليفربول ونوريتش سيتي ونرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تقام المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بين فريقي ليفربول ونوريتش سيتي في تمام التاسعة مساء الجمعة 9 أغسطس 2019 بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق انطلاقة قوية يضمن بها المنافسة على اللقب الذي انتزعه منه مانشستر سيتي الموسم الماضي في الجولات الأخيرة بعدما تصدر لفترة طويلة واستغل فريق مدينة مانشستر تعثره لينقض على القمة ويحتفظ بها حتى النهاية.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق نوريتش سيتي اللقاء بحماسة البدايات ليضع قدمه في مكان مميز بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز ويؤكد لجميع الفرق أنه ليس خصما سهلا هذا الموسم، خاصة أنه يواجه الفريق الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا منذ أشهر قليلة ويضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تنقل قناة «بي إن سبورت إتش دي 2» مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات «البريميرليج» في المنطقة.

ويطمح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية وهو يمتلك مجموعة من العناصر القوية بينهم محمد صلاح، وساديو ماني، وفان دايك، والحارس أليسون بيكر، لاحتلال الصدارة مبكرا وتجنب سيناريو الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وتستأنف مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي افتتاح الموسم الحالي بمواجهة وحيدة تقام اليوم الجمعة بين ليفربول ونوريتش سيتي على أن تستكمل باقي مباريات الجولة يوم السبت.

ومن المنتظر أن تكون المنافسة شرسة هذا العام بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية يوم الخميس 8 أغسطس، والذي شهد تدعيم جميع الفرق بالعديد من الصفقات الجيدة للمنافسة على أحد أقوى بطولات العالم.