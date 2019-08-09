الدوري الإنجليزي الممتاز| مواعيد مباريات السبت 10 أغسطس يتصدرها لقاء مانشستر سيتي

انطلقت البطولة الأقوى بالعالم بين دوريات المعمورة، هي بطولة القوة والسحر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاء الانطلاق اليوم بافتتاح بطولة الدوري الانجليزي “البريميرليج” بمباراة ليفربول ضد نورتيش سيتي والتي انطلقت الجمعة بتاريخ 9-8-2019 الساعة التاسعة من مساء القاهرة والعاشرة مساء السعودية، ومن تلك الساعة يبدأ عشاق الدوري الإنجليزي المتابعة للمتعة والتشويق.

وننقل لكم عبر هذا التقرير مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الهامة والمنتظرة والتي تمثل لكل فريق افتتاح البطولة المُرجح لها وفق أراء الخبراء أن تكون من أقوى المواسم للدوري الانجليزي على الإطلاق، والسبب أن الاستعدادات بين فرق البطولة فاقت التصورات بصفقات نوعية وقياسية، فإليكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي السبت 10 أغسطس.

ما هي مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي

تبدأ مباريات الدوري الانجليزي السبت 10 أغسطس بلقاء هام لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري ضد فريق وست هام ومن المعروف أن لقاء الفريقين يتميز دوماً بالقوة والندية المتبادلة، وهو لن يكون لقاء سهل بأي حال من الأحول على فريق مان سيتي كما يعتقد البعض.

ويأتي اللقاء في الساعة الواحدة والنصف ظهر القاهرة والثانية والنصف مساء السعودي، ويمثل بالنسبة لمان سيتي بداية هامة للانطلاق نحو منافسة جديدة وأكثر قوة على لقب البطولة 2019-2020.

ثم يأتي لقاء كريستال بالاس ضد إيفرتون الرابعة مساء القاهرة الخامسة مساء السعودية، ولقاء بيرنلي ضد ساوثهامبتون الساعة الرابعة من مساء القاهرة الخامسة مساء السعودية، وفي نفس الموعد لقائي واتفورد ضد برايتون ولقاء بورنموث ضد شيفيلد يونايتد، ثم ياتي لقاء توتنهام ضد أستون فيلا الساعة السادسة والنصف مساء القاهرة السابعة والنسف مساء السعودية.