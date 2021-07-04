Take a fresh look at your lifestyle.


الدوري الإنجليزي: باتريك فييرا مدربًا لكريستال بالاس

بواسطة محمود عطا الله
باتريك فييرا باتريك فييرا

أعلن نادي كريستال بالاس عن التعاقد مع الفرنسي الشهير باتريك فييرا لتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة أي حتى صيف 2024، ليشغل باتريك فييرا منصب المدير الفني للنادي اللندني، هذا المنصب الخالي منذ مايو الماضي بعد رحيل المدرب المخضرم روي هدسون.

من جانبه أعرب فييرا عن سعادته بالعودة مجددًا للدوري الإنجليزي البريميرليج، مؤكدًا أن نادي كريستال بالاس لديه قواعد عمل جيدة بعدما ظل في الدوري الإنجليزي الممتاز لمواسم عديدة ومتصلة، مؤكدًا أنه متحمس للعمل بعد تلك الفرصة، وسيكون هدفه دفع النادي للأمام.

ويعتبر الفرنسي باتريك فييرا أحد النجوم التاريخيين في الدوري الإنجليزي، حيث لعب من قبل لنادي أرسنال ثم مانشستر سيتي، فاز فييرا كلاعب بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع أرسنال، وهو بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، بخصوص مسيرة باتريك فييرا التدريبية فقد درب نادي نيويورك سيتي ثم نيس الفرنسي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة قطر والسلفادور.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

أخبار الرياضة

موعد نهائي كأس العرب للشباب 2021.. من يقابل المنتخب السعودي تحت 20 سنة؟

أخبار الرياضة

صفقات مانشستر يونايتد 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

جدول قبل نهائي كوبا أمريكا 2021.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور 4

أخبار الرياضة

رسميًا أول مصري يلعب في نادي برشلونة في التاريخ

أخبار الرياضة

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة؟

أخبار الرياضة

جدول مباريات قبل نهائي اليورو 2021/2020 – دور الأربعة

أخبار الرياضة

شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي اليورو 2021/2020 – دور 4 من كأس أمم أوروبا

أخبار الرياضة

جدول مباريات دور 8 اليورو 2021/2020 – مواجهات ربع نهائي كأس أمم أوروبا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.