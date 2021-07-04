الدوري الإنجليزي: باتريك فييرا مدربًا لكريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس عن التعاقد مع الفرنسي الشهير باتريك فييرا لتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة أي حتى صيف 2024، ليشغل باتريك فييرا منصب المدير الفني للنادي اللندني، هذا المنصب الخالي منذ مايو الماضي بعد رحيل المدرب المخضرم روي هدسون.

من جانبه أعرب فييرا عن سعادته بالعودة مجددًا للدوري الإنجليزي البريميرليج، مؤكدًا أن نادي كريستال بالاس لديه قواعد عمل جيدة بعدما ظل في الدوري الإنجليزي الممتاز لمواسم عديدة ومتصلة، مؤكدًا أنه متحمس للعمل بعد تلك الفرصة، وسيكون هدفه دفع النادي للأمام.

ويعتبر الفرنسي باتريك فييرا أحد النجوم التاريخيين في الدوري الإنجليزي، حيث لعب من قبل لنادي أرسنال ثم مانشستر سيتي، فاز فييرا كلاعب بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع أرسنال، وهو بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، بخصوص مسيرة باتريك فييرا التدريبية فقد درب نادي نيويورك سيتي ثم نيس الفرنسي.