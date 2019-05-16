الدوري السعودي|نتيجة الهلال ضد الشباب والتعاون ضد الفيصلي في الجولة 30

في الجولة الثلاثين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمكن نادي الهلال من الفوز على الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود.

بافيتمبي غوميز سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة السابعة من المباراة، وتواصل ضغط الزعيم بحثا عن هدف ثاني إلا أن الشوط الأول من المباراة إنتهى على هدف وحيد.

في الشوط الثاني من المباراة دخل الهلال بحثا عن التسجيل وإستطاع جيوفينكو مضاعفة النتيجة للزعيم في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والستين سجل سيباستاو جونيور هدف الشباب الوحيد، الشباب عاد النتيجة في الدقيقة 87 بواسطة الصليهم، لكن غوميز عاد وسجل الهدف الثالث للزعيم، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم.

وبهذه بقي الهلال في المركز الثاني بستين نقطة بفارق نقطة وحيد عن النصر الذي توج باللقب، فيما بقي الشباب في المركز الخامس برصيد أربع وخمسين نقطة.

التعاون ضد الفيصلي

تمكن نادي التعاون من إحراز المقعد الثالث في الدوري السعودي وذالك بعدما فاز على نادي الفيصلي في الجولة الأخيرة من كأس الأمير محمد بن سلمان.

ديجو كالديرون سجل هدف الفيصلي في الدقيقة الخامسة والعشرين،وعادل جهاد حسين النتيجة للتعاون في الدقيقة الخامسة والثلاثين من المباراة، وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين سجل سجل لياندر تاومبا الهدف الثاني للتعاون.

وبهذه النتيجة بقي التعاون في المركز الثالث برصيد ست وخمسين نقطة، وتجمد رصيد نادي الفيصلي عند النقطة الثالثة والأربعين في المركز الثاني، في موسم شهد العديد من الإثارة والتشويق.