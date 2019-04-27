الدوري السعودي: تشكيلة فريق النصر أمام نادي الاتحاد في مباراة اليوم

تحدي كبير أمام النصر السعودي ضد الاتحاد السعودي، في نصف النهائي لكأس خادم الحرميين الشريفين ليقوم أحد الفريقين بانتزاع الفوز من الفريق الآخر ليحسم الجدل بينهم على الأجدر لخوض المباريات القادمة في دوري خادم الحرمين الشريفين أو الدوري السعودي.

تشكيل فريق النصر أمام نادي الاتحاد

التشكيل المتوقع لخط الدفاع: براد جونز حارس مرمي.

عبد الرحمن العبيد.

عبد الله مادو.

مايكون بيريرا.

سلطان الغانم.

التشكيل المتوقع لخط الوسط

حمد آل منصور.

بيزوس.

أحمد موسى.

فيكتور.

الدوسري.

خط الهجوم : حمد الله.

تشكيل نادي الاتحاد أمام النصر اليوم

حارس المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي.

زياد الصحفي.

مانيو جورمان.

سعود عبد الحميد.

خط الوسط لنادي الاتحاد

خالد السميري.

عصام المولد.

عبد الرحمن الغامدي.

كارلوس فيانويفا.

فهد المولد.

خط الهجوم: الشمراي.

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