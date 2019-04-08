الدوري السعودي : موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري .. ترتيب الدوري السعودي

ينتظر فريق النصر السعودي مباراة قوية في الدوري ضد الاتحاد في اطار الجولة 27 من الدوري السعودي ويسعى النصر للفوز بنقاط المباراة الثلاث ليتقدم خطوة أخري لتحقيق اللقب الغالي هذا الموسم كما فعلها فريق النصر للشباب وتوج بطلا للدوري السعودي للشباب .

يدخل نادي النصر المباراة وفى جعبته 61 نقطة متفوقا على الهلال بنقطة واحدة في المركز الثاني وتشتعل المنافسة وتصبح أكثر قوة هذا العام ولم يتم حسم الأمور الا في أخر جولة وهذا ما يشعل الأثارة والمتعة في الدوري السعودي هذا العام .

موعد مباراة النصر والاتحاد

تقام المباراة يوم السبت 13 أبريل على ملعب نادى النصر وأمام جماهيره التي تطالب باللقب الغالي وتقديم مستويات طيبة هذا الموسم بالتحديد .

جدول ترتيب الدوري السعودي

نادى النصر أثبت أنه لديه شخصية قوية وفريق كبير يستحق الاحترام ويقدم مستوى كبير هذا الموسم بتصدره الدوري السعودي وتقديم مستوى طيب في أخر مباراة في دوري أبطال أسيا والفوز برباعية مقابل هدف وحيد ويحصد أول ثلاث نقاط بعد الجولة الثالثة .

ترتيب النصر في مجموعة دوري أبطال أسيا

يبتعد النصر بنقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني في المجموعة التي لم يستطع أحد التكهن بالفرق المتأهلة منها للدور القادم وباقي ثلاث مباريات لكل فريق .

نتيجة مباراة الاستقلال ضد الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا | خسارة غير متوقعة

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