الدوري السعودي| موعد مباريات الجولة الأخيرة النصر ضد الباطن والهلال ضد الشباب

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري السعودي منافسة قوية جدا بين النصر والهلال على لقب الدوري السعودي الذي يتمتع بالإثارة والمتعة هذا الموسم على غرار الدوري الإنجليزي الذي تم حسمه في الجولة الأخيرة والتي كان بطلها مانشستر سيتي ووصيفها ليفربول فهل يكون السيناريو متكرر ويفوز النصر بالدوري وهو المتصدر ويحافظ على اللقب أم يعطي أغلى هدية لنادي الهلال والتي يكون ثمنها لقب الدوري السعودي.

موعد مباريات الجولة الأخيرة للدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية أن تكون مباريات الجولة الخيرة في توقيت واحد حتى لا يكون هناك تلاعب بالنتائج وهذه عادات الدوريات في الجولات الأخيرة حتى لا يتعاطف أحد الفرق مع الأخر وتكون التنافسية بين الجميع حتى آخر لحظة من عمر الدوري وتكون المباريات في تمام الساعة 10:30 بتوقيت السعودية 9:30بتوقيت مصر يوم الخميس 16/5/2019.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الاخيرة

يعتلي نادي النصر صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة ويلاحقه الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط ويتم حسم لقب الدوري رسميا في الجولة الأخيرة ليحتفل البطل بأقوى نسخة من الدوري السعودي.

1 النصر 29 21 4 4 1 26 : 67 41 67 2 الهلال 29 20 6 3 1 31 : 63 32 66 3 الشباب 29 15 9 5 1 22 : 37 15 54 4 التعاون 29 15 8 6 1 30 : 59 29 53 5 الأهلي 29 16 4 9 1 41 : 63 22 52 6 الفيصلي 29 12 7 10 1 45 : 50 5 43 7 الوحدة 29 12 6 11 1 36 : 39 3 42 8 الفتح 29 8 11 10 1 41 : 32 -9 35 9 الرائد 29 9 8 12 1 48 : 34 -14 35 10 الاتحاد 29 9 7 13 1 44 : 44 0 34 11 الإتفاق 29 8 9 12 1 50 : 40 -10 33 12 الحزم 29 7 9 13 1 48 : 31 -17 30 13 الفيحاء 29 8 5 16 1 50 : 31 -19 29 14 القادسية 29 8 3 18 1 49 : 32 -17 27 15 الباطن 29 7 4 18 1 51 : 28 -23 25 16 أحد 29 4 6 19 1 62 : 24 -38 18

الفريق الأقرب للتتويج باللقب

يلعب نادي النصر ضد الباطن الذي تم حسم هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية ولا يوجد هويه للفريق ليلعب من أجلها فتكون المباراة في تناول نادي النصر إلا اذا حدثت مفاجئات كرة القدم المعروفة، ويدخل الهلال المباراة القوية جدا ضد الشباب الذي يلعب بكل قوة للحفاظ على مقعده الأسيوي الذي ينافس عليه نادي التعاون وفي حالة الخسارة سيقفز التعاون إلى المركز الثالث فلذلك ستكون مباراة قوية جدا يحتاجها الفريقين وهذا في مصلحة نادي النصر ليضمن الفوز بالدوري وأيضا هو مصيره بيده.