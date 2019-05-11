الدوري السعودي| نتيجة مباراة النصر ضد الحزم والهلال ضد الاتفاق وترتيب الدوري في الجولة قبل الأخيرة

الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي تشهد تنافسية كبيرة جدا على المركز الأول بين النصر المتصدر والهلال الوصيف حتى الأن ، ويستمر جدول الترتيب يشهد فارق نقطة واحدة فيمتلك النصر 67 نقطة ويتصدر بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي يمتلك رصيد 66 نقطة في أقوي نسخة من الدوري السعودي الذي يشهد تنافسية كبيرة جدا حتى الأسبوع الاخير من عمر الدوري.

نتيجة مباراة النصر والحزم

تفوق نادي النصر على نادي الحزم بنتيجة 0/3 ليؤكد صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي قبل انتهاء الدوري بجولة واحدة فقط ، ولم يفرط النصر في النقاط ولن يعطي الهدية مرة أخري للهلال فبدأ المباراة بكل قوة واستطاع أن يحرز الأهداف في الشوط الأول ليطمئن الجمهور وعدم التفريط في الدوري في اللقاءات الأخيرة.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

تفوق نادي الهلال على نادي الاتفاق بنتيجة 0/1 ليواصل الضغط على نادي النصر ومنتظر الهدية التي تعطيه الدوري فالفارق نقطة واحدة ويلعب الهلال المباراة وعينه على نتيجة مباراة النصر ولكن استطاع النصر أن يبقي فارق النقاط كما هو ويتأجل حسم لقب الدوري للجولة الأخيرة التي تشهد تتويج أحد الفريقين الكبيرين النصر أو الهلال.

ترتيب الدوري السعودي

لن يتغير شيئا في جدول الترتيب سوى تغيير عدد النقاط وعدد مباريات اللعب فيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من النسخة الممتعة من بطولة الدوري السعودي.