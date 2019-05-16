الدوري السعودي نتيجة مباراة النصر ضد الباطن وأحد ضد الاتحاد في الجولة30

تمكن نادي النصر السعودي من إحراز لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للعام 2018/2019 وذالك بعد فوزه على نادي الباطن صاحب المركز قبل الأخير في الدوري في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد.

النصر دخل المباراة بقوة وسيطر على الكرة ،لكن الباطن دافع عن عرينه ببسالة، وفي الدقيقة السادسة والعشرين من اللقاء سجل عبدالرزاق حمدالله هدف النصر الأول ،تقدم النصر إستمر حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني تمكن الباطن من معادلة النتيجة في الدقيقة الثالثة والخمسين عن طريق زيا العوئلي، بعده بأربع دقائق فقط عاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

تقدم النصر إستمر حتى نهاية اللقاء ليفوز بلقب كأس الأمير محمد بن سلمان حيث يتربع على عرش الدوري برصيد سبعين نقطة بفارق نقطة يتيمة عن الهلال.

أحد ضد الاتحاد

وفاز متذيل ترتيب الدوري السعودي نادي أحد الهابط إلى دوري الدرجة الأولى على نادي الاتحاد بهدف نظيف في المباراة، هدف المباراة الوحيد من إمضاء الاعب محمد مجرشي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ناد الإتحاد عن النقطة الرابعة والثلاثين في المركز العاشر في الترتيب،وإرتفع رصيد أحد إلى النقطة الحادية والعشرين في المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أداء سيئ للغاية هذا الموسم.