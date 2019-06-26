الدوري السوداني 2019.. جدول ترتيب دوري النخبة ومركز الهلال والمريخ الان

ننشر جدول ترتيب الدوري السوداني 2019 (دوري النخبة) الآن ومركز الهلال العاصمي والمريخ العاصمي وباقي الأندية خلال تلك المرحلة الأخيرة من المسابقة، يشارك في دوري النخبة السوداني 2019 ثمانية أندية، وهي الأندية الأربعة الأولى للمجموعتين الأولى والثانية، تقام بين فرق هذا الدوري دوري من دورين ذهاب وعودة، وبنهايته يفوز الفريق صاحب المركز الأول بلقب تلك البطولة الأقوى في السودان، وتتنافس على البطولة الهلال والمريخ العاصميين وباقي الأندية.

وتعود مسابقة الدوري السوداني 2019 للأضواء من جديد، وذلك بعد فترة توقف كبيرة بسبب الأحداث السياسية في البلاد، حيث يقوم الاتحاد السوداني لكرة القدم ببرمجة المباريات حتى يتم انقاذ واستكمال هذا الموسم، وحتى لا تتضرر الأندية من توقف المسابقة، القناة الناقلة لمباريات دوري النخبة السوداني هي قناة الملاعب الرياضية على ترددها عبر مدار وقمر العرب سات.

جدول الدوري السوداني 2019 (دوري النخبة) ومركز الهلال والنصر الآن

يحاول نادي الهلال العاصمي الدفاع عن لقبه، والمحافظة على البطولة، ويواجه الفريق منافسه قوية من نادي المريخ العاصمي على اللقب، الهلال العاصمي بدأ دوري النخبة بقوة جدا، ويهدف الأستمرار في المركز الأول، المركز الأول هو هدف نادي المريخ.