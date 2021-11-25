الدوري الكويتي 2022 STC.. جدول مواعيد الجولة الثانية

تنطلق اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 مباريات الجولة الثانية من دوري STC الممتاز بالكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدوري الكويتي 2022 الأسبوع الثاني من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم بالكويت، وتقام الخميس مباراة، على أن تقام مباراتين غدا الجمعة، ومثلهما بعد غدا السبت، هذا وتشهد قمة المسابقة منافسة قوية بين الثلاثي القادسية والعربي والكويت.

جدول الدوري الكويتي 2022 مواعيد مباريات الجولة الثانية

يلتقي مساء اليوم الخميس نادي الفحيحيل مع نادي النصر على ملعب الشباب، غدا الجمعة على ملعب التضامن، يستضيف صاحب الملعب نادي الكويت، وفي نفس اليوم يلتقي اليرموك مع كاظمة، ويوم السبت تُفتتح مباريات الدوري الكويتي بمباراة السالمية والشباب، وفي قمة مباريات الأسبوع يلتقي القادسية والعربي.